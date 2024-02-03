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Росія оголосила бананову війну Еквадору після обіцянки країни передати зброю Україні

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Росія оголосила бананову війну Еквадору після обіцянки країни передати зброю Україні
Россільгоспнагляд звернувся до Міністерства сільського господарства Еквадору з проханням призупинити сертифікацію бананів п’яти еквадорських компаній із 5 лютого через нібито виявлення небезпечного карантинного шкідника.

Проте рішення про припинення експорту бананів було ухвалено після погроз російського МЗС та рішення Еквадору передати США техніку російського виробництва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ

Минулого місяця уряд Еквадору заявив, що прийме пропозицію Вашингтона обміняти озброєння, яке було вироблено у РФ та Україні, на сучасне американське обладнання вартістю $200 млн.

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Сполучені Штати заявили, що зброя, яку вони отримають від Еквадору, буде відправлена в Україну, щоб "допомогти зміцнити її сили на полі бою проти Росії".

Після цього представниця МЗС Росії Марія Захарова накинулася на Еквадор через рішення передати США російську техніку. За її словами, це рішення Еквадор ухвалив під "серйозним тиском ззовні".

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    С чем я вас, касабы и прочее говно человечесвта с коеймом "россиянин" и поздравляю. Банан теперь вы будите видеть только в сруской в бане, между ног у дяди Вани. Смачного.
  • Олег Мандрівник 5f262892
    Бананы нескрепная еда. А репу в Эквадоре вряд-ли выращивают
  • piter piters
    Раша - "лучше есть траву стоя, чем Еквадоробандеровские бананы на коленях"!
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