Росія оголосила бананову війну Еквадору після обіцянки країни передати зброю Україні

Россільгоспнагляд звернувся до Міністерства сільського господарства Еквадору з проханням призупинити сертифікацію бананів п’яти еквадорських компаній із 5 лютого через нібито виявлення небезпечного карантинного шкідника.

Проте рішення про припинення експорту бананів було ухвалено після погроз російського МЗС та рішення Еквадору передати США техніку російського виробництва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ

Минулого місяця уряд Еквадору заявив, що прийме пропозицію Вашингтона обміняти озброєння, яке було вироблено у РФ та Україні, на сучасне американське обладнання вартістю $200 млн.

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Сполучені Штати заявили, що зброя, яку вони отримають від Еквадору, буде відправлена в Україну, щоб "допомогти зміцнити її сили на полі бою проти Росії".

Після цього представниця МЗС Росії Марія Захарова накинулася на Еквадор через рішення передати США російську техніку. За її словами, це рішення Еквадор ухвалив під "серйозним тиском ззовні".