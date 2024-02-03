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Міноборони про санкції для ухилянтів: Це необхідно для забезпечення демобілізації

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Міноборони про санкції для ухилянтів: Це необхідно для забезпечення демобілізації
Запропоновані у новому законопроєкті про мобілізацію обмеження для ухилянтів не є "покаранням", тому що вони будуть тимчасовими. Ці заходи є необхідними на тлі того, що потрібно забезпечити демобілізацію військових у чітко визначений термін.

Про це заявив речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Журналіст запитав Павлюка щодо запропонованих новою редакцією законопроєкту норм про "покарання" для ухилянтів – чи будуть вони, на думку представника Міноборони, підтримані у Верховній Раді.

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Павлюк відповів, що "хотілось би". Він пояснив свою позицію тим, що для визначеності щодо термінів демобілізації тих, хто наразі захищає Україну, потрібно не тільки розуміти, через який термін людина може бути демобілізована, але й розуміти, як забезпечити поповнення війська за цей термін.

"Всі одразу говорять про санкції, всіх найбільше це тригерить. Давайте почнемо зі зручності: значно зручніше оновити дані в електроному кабінеті, ніж йти до ТЦК. Розрахунок на те, що ми зможемо охопити велику кількість українців і ми будемо нарешті мати чіткі дані про наших громадян і розуміти, кого доцільно призивати", – зазначив Павлюк.

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Він наголосив, що запропоновані законопроєктом санкції стосуються конкретно тих, хто порушує законодавство – надає неправдиві дані, не з’являється за вимогою до ТЦК.

При цьому, як наголосив представник Міноборони, передбачені санкції не є "покаранням", а є "методом впливу", тому що вони будуть тимчасовими – щойно людина з’явиться до ТЦК, ці обмеження будуть зняті.

"Потрібно це робити. Мені прикро, що в більшості дискусій у соцмережах ледь не найпопулярніші слова "відстрочка" і "санкції". Таке враження, що вся країна думає, як не піти служити. По-перше, це не так, слава богу. По-друге, хотілось би, щоб ми про інше говорили", – сказав Павлюк.

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Він додав, що оновлення механізму мобілізації і забезпечення визначеності терміну служби наразі є надзвичайно важливими.

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Топ коментарі

  • KoT_BaZiLIO
    Це називається "Примус до смерті": або іди воюй або ми в тебе заберем все, що у тебе є, а якщо ти отримаєшь поранення чи загинеш-ми тебе кинемо, бо державі глибоко ***** на своїх громадян, приклад з Віталієм Шумеєм тому доказ, головне щоб Зелені були в теплі в добрі і бункері під охороною
  • Анатолій Бойко 57d63d88
    Гарно балакає . От по перше : комбригу за артилеристів покарання ніякого , по друге колінострелу теж пофіг . А з оцього потрібно починати , а не сидить мурло щось мандякає .
    В нас рядовий солдат безправний . Схоче в розвідку боєм відправить , а ні посадку штурмувати яка і ***** не тре , бо він хвіцер
  • Val Dud
    Мають працювати лише стимули, а не примус. У країні шалений капіталізм. Агрохімія ще у 15 році чебуреки в Сочі продавав, а зараз він приймає закони і вирішує хто буде його захищати. Платіть відповідні гроші. Заплатню Серлещу у 300 тис. на місяць є гроші платить, а бійцю на нулі немає? І з математикою щось не складується. У нас Верховний казав 1 млн. 300 тис Сили оборони. З них у ЗСУ більше 800 тис. А на "нулі" лише 150 тис. Тобто, що неможна з решти 1 млн. 150 тис назбирати на ротацію? Ротіруйте з Півночі на Схід або зі Заходу на Схід. А то так виходить, що 1 млн. 150 тис замучилися у тилу воювати і хочуть на дембель. Я вибачаюсь, але кожний день хожу на роботу біля тилової в/ч, так там машини легкові все краще і краще стають, зараз лише мерини і ауді. Армія має адекватною. А то так пене речник і кажіть: "ми тут у тилу сидимо, а на нуль нехочемо, давайте роботяг і студентів та аспірантів піймаємо і на нуль їх відправимо". Треба платити тим, хто на "нулі", а не в тилу.
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