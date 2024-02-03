Міноборони про санкції для ухилянтів: Це необхідно для забезпечення демобілізації

Запропоновані у новому законопроєкті про мобілізацію обмеження для ухилянтів не є "покаранням", тому що вони будуть тимчасовими. Ці заходи є необхідними на тлі того, що потрібно забезпечити демобілізацію військових у чітко визначений термін.

Про це заявив речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Журналіст запитав Павлюка щодо запропонованих новою редакцією законопроєкту норм про "покарання" для ухилянтів – чи будуть вони, на думку представника Міноборони, підтримані у Верховній Раді.

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Павлюк відповів, що "хотілось би". Він пояснив свою позицію тим, що для визначеності щодо термінів демобілізації тих, хто наразі захищає Україну, потрібно не тільки розуміти, через який термін людина може бути демобілізована, але й розуміти, як забезпечити поповнення війська за цей термін.

"Всі одразу говорять про санкції, всіх найбільше це тригерить. Давайте почнемо зі зручності: значно зручніше оновити дані в електроному кабінеті, ніж йти до ТЦК. Розрахунок на те, що ми зможемо охопити велику кількість українців і ми будемо нарешті мати чіткі дані про наших громадян і розуміти, кого доцільно призивати", – зазначив Павлюк.

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Він наголосив, що запропоновані законопроєктом санкції стосуються конкретно тих, хто порушує законодавство – надає неправдиві дані, не з’являється за вимогою до ТЦК.

При цьому, як наголосив представник Міноборони, передбачені санкції не є "покаранням", а є "методом впливу", тому що вони будуть тимчасовими – щойно людина з’явиться до ТЦК, ці обмеження будуть зняті.

"Потрібно це робити. Мені прикро, що в більшості дискусій у соцмережах ледь не найпопулярніші слова "відстрочка" і "санкції". Таке враження, що вся країна думає, як не піти служити. По-перше, це не так, слава богу. По-друге, хотілось би, щоб ми про інше говорили", – сказав Павлюк.

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Він додав, що оновлення механізму мобілізації і забезпечення визначеності терміну служби наразі є надзвичайно важливими.