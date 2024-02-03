Україна і Франція наблизилися до фіналізації угоди про гарантії безпеки, - ОП

У Києві під час візиту французької делегації відбувся черговий раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс президента.

У повідомленні зазначається: "Під час зустрічі сторони докладно обговорили широкий спектр актуальних питань міжнародного та двостороннього порядку денного. Основну увагу приділили безпековій ситуації та першочерговим потребам Сил оборони України для протистояння російській агресії.

Керівник Офісу Президента подякував Франції за потужну оборонну допомогу Україні під час російської агресії.

"Франція демонструє незмінну підтримку України і таким чином наближає нашу спільну перемогу та зміцнює безпеку у Європі. Наше стратегічне партнерство надалі посилюється", – наголосив Андрій Єрмак".

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"Сторони підтвердили зацікавленість у посиленні співпраці оборонних підприємств двох країн. Крім того, співрозмовники обмінялися думками щодо імплементації Формули миру та підготовки до проведення Саміту миру найближчим часом", - зазначається у повідомленні.

"Українська формула миру – це реальний алгоритм забезпечення справедливого миру, подолання наслідків війни та недопущення нової агресії. Ми цінуємо підтримку Франції в реалізації Формули та її просуванні серед країн Глобального Півдня", – зазначив керівник Офісу Президента.

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У межах візиту французької делегації також відбувся черговий раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій.

Сторони обговорили доопрацьований проєкт відповідної угоди та узгодили позиції щодо окремих елементів документа.

"Наші переговорні команди сьогодні продемонстрували відчутний прогрес і наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди", – підкреслив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.

Учасники переговорів висловили сподівання на можливість підписання угоди вже найближчим часом.

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