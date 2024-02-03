Новини

Застосунок "Дія" працює з перебоями після початку глядацького голосування у відборі на Євробачення-2024

3 54565
Застосунок "Дія" працює з перебоями після початку глядацького голосування в нацвідборі на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2024.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У суботу, 3 лютого відбувається національний відбір на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024".

Після виступу всіх фіналістів, ведучі оголосили початок глядацького голосування, яке цьогоріч відбувається в застосунку "Дія".

Водночас користувачі соціальних мереж повідомляють, що під час входу в застосунок він видає повідомлення "На жаль, трапилася помилка", і відповідно, не дає можливості проголосувати за конкурсантів.

Дія збій

Пізніше в телеграм-каналі сервісу з'явилося повідомлення: "Скільки охочих проголосувати за свого кандидата фаворита нацвідбору! "Дії" потрібно трохи часу, щоб оговтатися від такої кількості відвідувачів. Отже, якщо у вас не відкривається опитування - спробуйте проголосувати за кілька хвилин!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні опівночі у "Дії" запрацює онлайн-послуга купівлі-продажу авто, - Зеленський

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Sergiy Vitalyovich
    Не думаю, що в Україні більше ніж 3-5% дивляться цей конкурс і тим паче, далеко не кожен з них голосує. Відтак, виявляється що розпіарена "Дія", якій за заявами ЗЕскотів ніби-то заздрить весь світ не здатна витримати напливу навіть відносно невеликої кількості користувачів. Як і слід було очікувати - це недороблене сміття, яке здатне лише ефективно тягнути гроші з бюджету.
  • Olyx
    Есть такие долбоебы у которых дия?Контуженым безнадежно нужно быть,что бы юзать это говно
  • Сергей121
    А ще, доступ до неї знаходиться "в надьожних" руках кацапських програмістів, що і писали код для неї! Тобто, ФСБшники абсолютно просто отримають ВСЮ інфу з цієї проги.
    Ця хєровіна страшніша за атомну бомбу, бо завдяки їй нам "призначать"(реально призначать!) президентом того, кого треба кацапам. Не дарма ж ЗЕрмак вже закидує про голосування через цю прогу!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини