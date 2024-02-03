Європарламент планує завершити переговори щодо 50 млрд євро допомоги Україні в понеділок

Європейський парламент сподівається завершити формальні переговори з Радою ЄС щодо створення Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро у багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 наступного понеділка.

Про це заявив голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макалістер у Брюсселі перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС (Gymnich), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми всі зараз обговорюємо ситуацію в Україні. Європейський парламент вітає, що, нарешті, минулого четверга Європейська рада дійшла згоди та прийняла рішення щодо багаторічного бюджету ЄС. Зараз важливо якомога швидше завершити роботу над Українським фондом. Будемо сподіватися, що ввечері у понеділок у Страсбурзі ми зможемо завершити переговори щодо цього. Європейський парламент готовий працювати, щоб питання просувалися далі в терміновому порядку", - наголосив голова парламентського комітету.

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Допомога ЄС Україні

Європейська рада 1 лютого ухвалила політичне рішення щодо створення Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки в уточненому багаторічному бюджеті ЄС. Воно має пройти формальне затвердження на рівні Ради ЄС і Європарламенту.