Конгрес США наступного тижня проголосує за $17 млрд допомоги Ізраїлю без України, - спікер Джонсон

Палата представників США наступного тижня проголосує щодо законопроекту про допомогу Ізраїлю у розмірі понад 17 млрд доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як заявив Джонсон, такий крок необхідний для швидкого отримання допомоги Ізраїлю в його боротьбі з ХАМАС у Секторі Газа. Він зауважив, що зараз США немає часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю.

"Цю пропозицію незабаром оприлюднить Сенат після тривалих переговорів", - сказав Джонсон.

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Законопроект, за який будуть голосувати, передбачає кошти на ізраїльські системи протиракетної оборони "Залізний купол" і "Залізний промінь". А також на військові операції США на Близькому Сході та посилений захист американського персоналу в посольствах.

"Хоча Сенат, схоже, готовий нарешті оприлюднити текст свого додаткового пакету після місяців закритих переговорів, їхнє керівництво усвідомлює, що, не включивши Палату представників у свої переговори, вони позбавили можливості швидкого розгляду будь-якого законодавства", - попередив Джонсон.

Він не матиме компенсаційних скорочень витрат, на відміну від законопроекту про допомогу Ізраїлю на 14 мільярдів доларів, який був прийнятий Палатою представників через заперечення Демократичної партії.

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