Конгрес США наступного тижня проголосує за $17 млрд допомоги Ізраїлю без України, - спікер Джонсон
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як заявив Джонсон, такий крок необхідний для швидкого отримання допомоги Ізраїлю в його боротьбі з ХАМАС у Секторі Газа. Він зауважив, що зараз США немає часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю.
"Цю пропозицію незабаром оприлюднить Сенат після тривалих переговорів", - сказав Джонсон.
Законопроект, за який будуть голосувати, передбачає кошти на ізраїльські системи протиракетної оборони "Залізний купол" і "Залізний промінь". А також на військові операції США на Близькому Сході та посилений захист американського персоналу в посольствах.
"Хоча Сенат, схоже, готовий нарешті оприлюднити текст свого додаткового пакету після місяців закритих переговорів, їхнє керівництво усвідомлює, що, не включивши Палату представників у свої переговори, вони позбавили можливості швидкого розгляду будь-якого законодавства", - попередив Джонсон.
Він не матиме компенсаційних скорочень витрат, на відміну від законопроекту про допомогу Ізраїлю на 14 мільярдів доларів, який був прийнятий Палатою представників через заперечення Демократичної партії.