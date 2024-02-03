Глава МЗС Фінляндії Валтонен про Фонд ЄС для військової допомоги Україні: "Ми закликає до максимальної суми, якої ми можемо досягти"

Фінляндія, яка є одним із найбільших спонсорів військової допомоги для України, виступає за розподіл цього навантаження в Європі, і виділення 20 мільярдів євро в межах Європейського фонду миру могло б бути "фантастичним досягненням" у цьому контексті.

Про це заявила керівник зовнішньополітичного відомства Фінляндії Еліна Валтонен у Брюсселі перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Фінляндія закликає до максимальної суми (допомоги Україні – ред.), якої ми можемо досягти. Головна ідея у тому, що, допомагаючи Україні, ми допомагаємо собі: збільшуємо потужність нашої оборонної промисловості та зміцнюємо власну систему стримування. Надзвичайно важливо, щоб ми збільшували обсяги виробництва оборонної промисловості. Зараз, коли ми допомагаємо Україні у коротко- та середньостроковій перспективі, це допомагає нам також визначити власний курс на майбутнє", - сказала представниця фінської влади.

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Вона наголосила, що її країна вважає за важливе домогтися загальної європейської відповіді на необхідність підтримки України. На двосторонньому рівні Фінляндія є одним із найпотужніших донорів, коли йдеться про поставки Україні військових матеріалів та оборонного обладнання.

"Але нам потрібно погодити розподіл навантаження по всій Європі. Ми вважаємо, що це довгострокове зобов’язання у 20 мільярдів євро могло б бути фантастичним досягненням. Але, хай там як, ми це можемо зробити лише на спільній основі", - підкреслила Валтонен.

Глава фінської дипломатії підкреслила, що її країна приєдналася до НАТО після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Саме тоді народ Фінляндії зрозумів, що Росія є непередбачуваною та агресивною, і усвідомив необхідність додаткового захисту. Водночас Фінляндія впродовж десятиліть активно інвестувала у власну оборону та систему стримування.

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"Фінляндія ніколи не загрожувала Росії. НАТО є оборонним союзом, тож ми приєдналися до Альянсу, щоб зміцнити не лише нашу безпеку, а й безпеку всього північного флангу Європи. Безумовно, ми надаємо наші спроможності для використання всіма союзниками", - сказала міністр.

Коментуючи ситуацію із закриттям переходів на кордоні з Росією, Валтонен зауважила, що Москва сама спровокувала таку ситуацію, коли почала дозволяти доступ до кордону людям без належних документів, доставляти їх до рубежу та допомагати у його перетині.

"Це прояв гібридної війни. Ми не можемо дозволити третій країні, особливо такій як Росія, яка проголошує себе недружньою до нас, визначати замість нас, які люди можуть потрапляти у Фінляндію, в Шенгенську зону або на територію НАТО. Тож маємо реагувати відповідно на усьому східному кордоні", - наголосила міністр.

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Вона зазначила, що триває пошук шляхів, як на законних підставах дозволити перетинати кордон людям, які мають право шукати притулку у Фінляндії та інших європейських країнах.

"Ми хочемо повернутися до нормальності та відкрити нормальний рух, принаймні через деякі пункти пропуску. Росія не може звинувачувати нас у цих обмеженнях. Тому що саме вона призвела до цих змін", - додала Валтонен.