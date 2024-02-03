Угорщина не підтримала виділення додаткових 5 млрд євро на зброю Україні, але готова фінансувати поставки нелетального спорядження, - Сійярто
Із такою заявою Сійярто виступив за підсумками неформальної зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств країн-членів ЄС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA
За словами міністра, Єврокомісія пропонувала збільшити Європейський фонд миру, з якого фінансується закупівля озброєнь для України, на €5 млрд у 2024 році. Ці кошти планували спрямувати на відшкодування країнам, які надали допомогу Україні з власних запасів.
"Ми не підтримаємо жодне рішення, яке покладе на нас політичний або фінансовий тягар. Ми не хочемо брати в цьому участь. Угорщина не робитиме внесків до Європейського фонду. Ми не зобов'язані виділяти гроші на ці потреби", - сказав міністр.
І додав, що Угорщина, як і раніше, не планує заважати іншим членам ЄС "постачати зброю і шукати кошти на неї".
"Ми продовжуємо вважати, що передача зброї є помилкою, і що ми повинні не передавати зброю, а сприяти побудові миру, тому що чим більше зброї буде залучено в цей конфлікт, тим довше триватиме війна і тим більше людей загине", - підсумував Сійярто.