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Російські окупанти протягом 3 лютого 16 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 76 вибухів, - ОВА

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Російські окупанти протягом 3 лютого 16 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 76 вибухів, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 76 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська громада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (23 вибухи) та артилерії (8 вибухів).

Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (13 вибухів) та обстріли з артилерії (2 вибухи).

Юнаківська громада: зафіксовано обстріл БпЛА (FPV-дрони) (2 вибухи).

Великописарівська громада: здійснено гранатометний обстріл (АГС) (13 вибухів), артилерійський обстріл (7 вибухів) та мінометний обстріл (5 вибухів).

Есманьська громада: був обстріл БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи) та мінометний обстріл (1 вибух)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни протягом 2 лютого 33 рази обстріляли Сумщину - зафіксовано 102 вибухи, - ОВА

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