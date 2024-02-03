ОК "Південь" про боєприпаси: Максимально застосовуємо все, що в наявності, хоча цілей більше

Українські військові максимально застосовують наявні боєприпаси для ураження ворога, водночас кількість цілей переважає.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, коментуючи кількість боєприпасів на півдні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Виходячи з результатів нашої бойової роботи бачимо, що навіть у таких складних умовах примудряємося максимально застосовувати все те, що є в наявності. Застосовуємо артилерію - це контрбатарейна боротьба. Застосовуємо дрони. Ворог досить високо оцінює результативність цієї нашої роботи", - сказала речниця.

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Вона наголосила, що ЗСУ завдають ударів по ворожих позиціях, зокрема й на островах.

"Намагаємось дошкуляти окупантам, у тому числі і на островах, там, де вони намагаються розгортати свої спостережні пункти... Таким чином, навіть визнаючи нестачу боєприпасів, але нестачу у сенсі переважної кількості цілей над наявними боєприпасами. Тобто, у нас дуже багато попереду роботи, якби вже зараз ми могли покрити всю ту роботу тими боєприпасами, що є в наявності, ми були б щасливі", - сказала Гуменюк.

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Вона також зауважила, що за минулу добу Сили оборони півдня "відмінусували понад пів сотні окупантів, є складнощі з дорозвідуванням кількості знищених ворогів та ворожої техніки через погодні умови".

При цьому вона констатувала, що активність російської авіації "все одно проглядається". "Не роблять вони висновків, як потужно втрачати свою авіацію можуть на південному напрямку. Вони намагають доводити, що вони мають ще потенціал у повітрі", - зауважила речниця.