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Результати нацвідбору на Євробачення-2024 оголосять 4 лютого через збій в застосунку "Дія"

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Результати нацвідбору на Євробачення-2024 оголосять 4 лютого через збій в застосунку "Дія"
Через збій у застосунку "Дія" результати Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2024" оголосять 4 лютого.

Про це повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

"Голосування за переможця Нацвідбору відбору Євробачення-2024 триватиме з моменту відновлення "Дії" та протягом завтрашнього дня", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, лінії голосування закриють та оголосять переможця конкурсу завтра орієнтовно о 19:05.

Раніше повідомлялося, що в застосунку "Дія" стався збій у зв'язку з великим напливом охочих проголосувати за учасника від України у пісенному конкурсі "Євробачення-2024".

3 лютого, в Україні відбувається Національний відбір на участь у Євробаченні-2024. Переможець має бути визначений за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).

Глядацьке онлайн-голосування відбувається у "Дії".

Читайте також: Оголосили імена всіх фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024

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Топ коментарі

  • Власов Сергей b3083465
    Березовый сок

    Сьогодні була рекордна кількість користувачів у «Дії» за всю історію проекту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування минулого року, - 15 000 запитів, - міністр мінцирку Федоров

    Вірю! Вірю міністру. Навіть порахував. 15 000 запитів в секунду × 60 секунд × 30 хвилин. Це 27 мільйонів. Тоді виходить, що всі, хто живе в Україні, і дорослі і діти і немовлята, за півгодини намагалися проголосувати. Або майже всі виборці України. А їх 30 мільйонів, згідно реєстру. І в Україні, і за кордоном. От як не вірити Федорову? ))

    Ну, міністр же не міг збрехати. То все так і було. Чи не зовсім? ))

    15 000×60×30=27 000 000

    Для довбойобів поясню. Якщо не було постійно такого навантаження і Дія не витримала декілька секунд, то надійність такій системи нижче плинтусу. І якщо людина цього не розуміє, то вона довб.....об. А зараз в Мінцирку треба обрати хто вони - пі.....боли чи рукодупи.
  • Sergey Osadchy 414e3e38
    Все вони добре нюхали. Це репетиція.
    Читай прямо : "Результати виборів Президента України-2024 оголосять "..." ".............." через збій в застосунку "Дія"
  • Анатолий К 65c6a92d
    Так це ж розпіарена "Дія", через яку навіть "слуги" планувати проводити голосування на виборах? Як видно вона збоїв не дає і діє, як часіки, фальшувати можна і вздовж і поперек.
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