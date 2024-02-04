Керівник Мінцифри Федоров пояснив збій у "Дії" під час відбору на Євробачення: кількість запитів зросла у 20 разів

Збій у застосунку "Дія" під час відбору на конкурс Євробачення-2024 стався внаслідок різкого зростання запитів з боку користувачів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуку віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, — 15 000 запитів. Порівняно з минулим роком ми збільшили потужності в 5 разів, а запитів надійшло більше у 20 разів). І тому виникла величезна черга", - написав він.

Урядовець перепросив за цю ситуацію, пообіцявши детальний розбір, аналіз та організаційні зміни, щоб бути готовими до схожих хвиль трафіку.

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"Ми разом пишемо історію найшвидшого та наймасштабнішого розвитку цифрової держави у світі. Пройдемо, пофіксимо, вийдемо на наступний рівень. Ситуація вже стабілізується, а за декілька годин усе запрацює на повну, та всі охочі зараз, уночі й завтра протягом дня зможуть проголосувати", - запевнив Федоров.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в застосунку "Дія" стався збій у зв'язку з великим напливом охочих проголосувати за учасника від України у пісенному конкурсі "Євробачення-2024".