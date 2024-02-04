Керівник Мінцифри Федоров пояснив збій у "Дії" під час відбору на Євробачення: кількість запитів зросла у 20 разів
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуку віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, — 15 000 запитів. Порівняно з минулим роком ми збільшили потужності в 5 разів, а запитів надійшло більше у 20 разів). І тому виникла величезна черга", - написав він.
Урядовець перепросив за цю ситуацію, пообіцявши детальний розбір, аналіз та організаційні зміни, щоб бути готовими до схожих хвиль трафіку.
"Ми разом пишемо історію найшвидшого та наймасштабнішого розвитку цифрової держави у світі. Пройдемо, пофіксимо, вийдемо на наступний рівень. Ситуація вже стабілізується, а за декілька годин усе запрацює на повну, та всі охочі зараз, уночі й завтра протягом дня зможуть проголосувати", - запевнив Федоров.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в застосунку "Дія" стався збій у зв'язку з великим напливом охочих проголосувати за учасника від України у пісенному конкурсі "Євробачення-2024".