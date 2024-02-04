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Керівник Мінцифри Федоров пояснив збій у "Дії" під час відбору на Євробачення: кількість запитів зросла у 20 разів

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Керівник Мінцифри Федоров пояснив збій у "Дії" під час відбору на Євробачення: кількість запитів зросла у 20 разів
Збій у застосунку "Дія" під час відбору на конкурс Євробачення-2024 стався внаслідок різкого зростання запитів з боку користувачів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуку віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, — 15 000 запитів. Порівняно з минулим роком ми збільшили потужності в 5 разів, а запитів надійшло більше у 20 разів). І тому виникла величезна черга", - написав він.

Урядовець перепросив за цю ситуацію, пообіцявши детальний розбір, аналіз та організаційні зміни, щоб бути готовими до схожих хвиль трафіку.

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"Ми разом пишемо історію найшвидшого та наймасштабнішого розвитку цифрової держави у світі. Пройдемо, пофіксимо, вийдемо на наступний рівень. Ситуація вже стабілізується, а за декілька годин усе запрацює на повну, та всі охочі зараз, уночі й завтра протягом дня зможуть проголосувати", - запевнив Федоров.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в застосунку "Дія" стався збій у зв'язку з великим напливом охочих проголосувати за учасника від України у пісенному конкурсі "Євробачення-2024".

Топ коментарі

  • V 2af7597c
    Який ще в х..я відбір на Євробачення? Зовсім ібанулися? У нас кожен день люди гинуть в окопах.
  • Sergiy Popov 0cd1d9d3
    Хотел написать "идиоты",но вот хрен там они идиоты!*****,сволочи и подонки.Жадные ублюдки обворовывающие народ во время войны.Безпринципные *****,сотни матерей,жен,детей теряют своих сынов,мужей,отцов,а этим ******* танцюльки *****,да еще за охеренные деньги.Падлы,когда вы уже нажретесь?
  • Vadym 3930b8e6
    15000x60=900 000 в минуту 900000x30=27000000 зо пол часа 27 млн. Он просто ******!
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