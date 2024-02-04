Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 3 лютого уразили 13 районів зосередження окупантів та артилерійський засіб, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 3 лютого 2024 року.