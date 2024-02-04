Білий дім виступає проти законопроєкту про допомогу Ізраїлю без України

Адміністрація президента США виступає проти законопроєкту Палати представників про допомогу Ізраїлю без додаткових грошей Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Протягом декількох місяців адміністрація працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка захистить наш кордон і надасть підтримку народам України та Ізраїлю. Саме тоді, коли підготовка тексту законопроєкту наближається до завершення, республіканці в Палаті представників вдаються до свого останнього цинічного політичного маневру", – зазначила посадовиця.

В адміністрації Байдена наголошують, що безпека Ізраїлю не повинна бути "політичною грою".

"Ми рішуче виступаємо проти цієї витівки, яка не допоможе у захисті кордону, не сприятиме допомозі народу України у захисті від агресії Путіна і відмовляє у гуманітарній допомозі палестинськім цивільним мешканцям, більшість з яких жінки і діти, для якої Ізраїль відкрив маршрут", – наголосила Жан-П'єр.

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Нагадаємо, 3 лютого спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня буде голосування щодо законопроєкту про допомогу Ізраїлю у розмірі понад 17 млрд доларів.