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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 388 750 осіб (+810 за добу), 6343 танки, 9331 артсистема, 11818 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 388 750 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 388750 (+810) осіб,
  • танків - 6343 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 11818 (+13) од,
  • артилерійських систем - 9331 (+31) од,
  • РСЗВ - 979 (+0) од,
  • засоби ППО - 663 (+0) од,
  • літаків - 332 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7173 (+12),
  • крилаті ракети - 1848 (+1),
  • кораблі /катери - 24 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12393 (+41) од,
  • спеціальна техніка - 1479 (+6)

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Втрати ворога за добу

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Топ коментарі

  • Vitaliy Kasenkov
    Арта і логістика закрили першу сотню. З початку зими арта (ствольна) 1 400, неземна військова техніка 6 тис, а з початку війни 43 тисячі. Чумардоси в притул наблизились до мивулорічної зими (60 450) на разі 58 710
  • Яр Холодний
    "Броню"у бій не пускають - кацапські танки "грязи баяцца" Ну а погода ясна - тому працюють дрони Розвідувальні вишукують артилерію на позиціях, техніку в колонах (на марші), склади і скупчення піхоти А потім працюють - своєю артилерією та ударними дронами!

    "Украинцы относятся к войне, как к неприятной, тяжёлой, но абсолютно необходимой работе и убивают врага так же тщательно и без излишних эмоций»
  • Alex Kor 6e982d8a
    за 710 дней - 547,53 свиноцабаки в сутки, перерабатывалось ЗСУ на фарш...
    с нового года - 845,29 свиноцабак в сутки, закончило своё существование извращённым способом самоубийства...
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