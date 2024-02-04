Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 388 750 осіб (+810 за добу), 6343 танки, 9331 артсистема, 11818 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 388 750 російських загарбників.