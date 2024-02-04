Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 388 750 осіб (+810 за добу), 6343 танки, 9331 артсистема, 11818 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 388 750 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 388750 (+810) осіб,
- танків - 6343 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 11818 (+13) од,
- артилерійських систем - 9331 (+31) од,
- РСЗВ - 979 (+0) од,
- засоби ППО - 663 (+0) од,
- літаків - 332 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7173 (+12),
- крилаті ракети - 1848 (+1),
- кораблі /катери - 24 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12393 (+41) од,
- спеціальна техніка - 1479 (+6)