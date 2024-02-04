У Тегерані розігнали мітинг родичів загиблих пасажирів українського літака, збитого Іраном у 2020 році
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Перська служба Голосу Америки.
Зазначається, що низка сімей пасажирів літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 зібралися перед офісом ООН з наміром домогтися справедливості від уряду Ірану. Вони звинувачують владу країни у перешкоджанні розслідуванню загибелі рейсу, збитого вранці 8 січня 2020 року двома іранськими зенітними ракетами.
Учасники акції попросили зустрітися з заступницею Верховного комісара з прав людини Недою Аль-Нашіф. Однак іранські агенти служби безпеки в цивільному та сили безпеки негайно почали розганяти людей, використовуючи погрози та залякування.
"Силовики поводили себе образливо та жорстоко, вони були ладні на будь-яку жорсткішу реакцію", – йдеться у повідомленні Асоціації родин рейсу PS752.
Зазначимо, раніше родини пасажирів підписали заяву з вимогою скасувати поїздку до Ірану Неди Аль-Нашиф.