У Тегерані розігнали мітинг родичів загиблих пасажирів українського літака, збитого Іраном у 2020 році

У столиці Ірану Тегерані, 3 лютого, відбувся мітинг, організований сім’ями загиблих пасажирів українського літака, збитого Іраном у 2020 році. Але його розігнали силовики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Перська служба Голосу Америки.

Зазначається, що низка сімей пасажирів літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 зібралися перед офісом ООН з наміром домогтися справедливості від уряду Ірану. Вони звинувачують владу країни у перешкоджанні розслідуванню загибелі рейсу, збитого вранці 8 січня 2020 року двома іранськими зенітними ракетами.

Учасники акції попросили зустрітися з заступницею Верховного комісара з прав людини Недою Аль-Нашіф. Однак іранські агенти служби безпеки в цивільному та сили безпеки негайно почали розганяти людей, використовуючи погрози та залякування.

"Силовики поводили себе образливо та жорстоко, вони були ладні на будь-яку жорсткішу реакцію", – йдеться у повідомленні Асоціації родин рейсу PS752.

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Зазначимо, раніше родини пасажирів підписали заяву з вимогою скасувати поїздку до Ірану Неди Аль-Нашиф.