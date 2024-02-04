Доба на Харківщині: ворог бив з артилерії та мінометів, завдавав авіаударів КАБами

За добу російські загарбники обстріли понад 17 населених пунктів Харківщини, били з артилерії та мінометів, завдавали авіаударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вдень 3 лютого, близької 13:00, окупанти обстріли Охримівку Чугуївського району. У селі пошкоджено ангари, сільгосптехніка, складські приміщення місцевого агропідприємства. Приблизно о 14:00, попередньо, двома керованими авіабомбами окупанти завдали удару по с. Григорівка Куп'янського району. Пошкоджено вікна, дах, покрівлю двох приватних домоволодінь. Попередньо: окупанти застосували дві . Зазнав поранення 26-річний цивільний чоловік, його доправили до лікарні.

Близько 15:00 окупанти завдали мінометних ударів по с. Котлярівка Куп’янського району. Без постраждалих.

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