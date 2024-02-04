Окупанти б’ють по енергооб’єктах у прифронтових регіонах, - Міненерго

Російські загарбники зосереджують свої зусилля на обстрілах та ударах по енергоінфраструктурі в прифронтових районах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону розповів заступника глави Міненерго Ярослав Демченков.

"У цей опалювальний сезон, звісно, ми всі бачимо, що не було таких масових обстрілів енергоінфраструктури. Ворог зосередився переважно на прифронтових регіонах", - сказав чиновник.

Демченков зазначив, що у прифронтових районах ворог б'є по об'єктах генерації і розподілу, системах газопостачання. Також у цьому сезоні зафіксовані влучання у вугільні шахти. За словами заступника глави Мінеренго, нараз проводяться роботи для оцінки наслідків ворожих атак та економічних збитків, зокрема для енергетичних компаній. Для цього у міністерстві створена спеціальна робоча група, щоб "потреби компаній в енергообладнанні були максимально швидко задоволені".

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Також Демченков відзначив посилення підготовки до усунення наслідків атак противника по енергооб'єктах, та висловися про отриманий Україною досвід через масовані російські удари під час минулого опалювального сезону.