Окупанти б’ють по енергооб’єктах у прифронтових регіонах, - Міненерго
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону розповів заступника глави Міненерго Ярослав Демченков.
"У цей опалювальний сезон, звісно, ми всі бачимо, що не було таких масових обстрілів енергоінфраструктури. Ворог зосередився переважно на прифронтових регіонах", - сказав чиновник.
Демченков зазначив, що у прифронтових районах ворог б'є по об'єктах генерації і розподілу, системах газопостачання. Також у цьому сезоні зафіксовані влучання у вугільні шахти. За словами заступника глави Мінеренго, нараз проводяться роботи для оцінки наслідків ворожих атак та економічних збитків, зокрема для енергетичних компаній. Для цього у міністерстві створена спеціальна робоча група, щоб "потреби компаній в енергообладнанні були максимально швидко задоволені".
Також Демченков відзначив посилення підготовки до усунення наслідків атак противника по енергооб'єктах, та висловися про отриманий Україною досвід через масовані російські удари під час минулого опалювального сезону.