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Військові Великої Британії не готові до повномасштабної війни, - The Independent

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Військові Великої Британії не готові до повномасштабної війни, - The Independent
Збройні сили Великої Британії не готові брати участь у повномасштабній війні, попри те, що така готовність є важливим фактором стримування супротивників Британії в період загострення глобальної нестабільності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Independent, про це заявили депутати парламенту Великої Британії.

Стан британської армії підвищує ризик, що Збройні сили вичерпають свої можливості після перших кількох місяців війни "рівний-рівному". Уряд країни має вирішити проблему дефіциту запасів та кризу з набором персоналу.

"Військові постійно перевантажені, а невпинний тиск на особовий склад загострює кризу з набором і утриманням особового складу, внаслідок чого більше людей залишають Збройні сили, ніж вступають до них", - попереджають депутати.

За словами міжпартійної групи політиків, темпи поточних військових операцій у світі свідчать, що міністри ризикують "виявитися нездатними забезпечити справжню бойову і стратегічну готовність". Це може поставити під загрозу безпеку Великої Британії. 

Розслідування Комітету з питань оборони засвідчило, що "скорочення" Збройних сил з 2010 року підірвало боєздатність Великої Британії. Це сталося після того, як міністр оборони Грант Шаппс попередив, що світ "рухається від післявоєнного до довоєнного" і Велика Британія повинна забезпечити готовність "всієї оборонної екосистеми" до захисту своєї батьківщини.

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У січні очільник армії генерал сер Патрік Сандерс сказав, що Британія повинна бути готова сформувати "громадянську армію" з десятків тисяч людей у разі війни з такими країнами, як Російська Федерація. За його словами, країні важливо закласти основи "національної мобілізації".

У своєму новому звіті члени парламенту також закликали міністрів забезпечити, щоб Збройні сили не були позбавлені ресурсів, підготовки й часу, необхідних для ведення і перемоги у тривалій війні високої інтенсивності.

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Топ коментарі

  • govtva
    Ну у Британии хоть есть неплохой флот и им повезло что у них не появилась вторая Меркель и не уничтожила под корень армию.
  • Джон КРОУТЕР e20898b9
    Дивно що готуються не до шашликів
  • Fjall_Raven
    пітарелли зробили помилку, що маючи абсолютно пропарашну українську владу і вище керівнкицтво в усіх ланках, взагалі почали війну проти України. коли у ***** було б терпіння, то він міг би зачекати, поки дерьмозелі тихим сапом встановили б бульбохуйлошну диктатуру і, можливо, вже на цей час Україна була б бульболяндія 2.0 а ось після цього, відновивши військову індустрію сходу, вони почали б клепати танки, авіамотори, ракети, випускати броню, закласти нові кораблі,...., при роботі на цих заводах українців за хліб та воду, і готуватись до "дранґ нах вестен". і через декілька років, першими б в наступ на польщу та балтію були кинуті знову ж українці та білоруси, зігнані в нові український та білоруський фронти. а захід та америка так би й стурбовувались далі, називаючи на додаток щей зеленого, як і бульбо***** "нелігітимним".
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