Окупанти минулої доби 37 разів обстріляли Херсонщину, на Миколаївщині завдали ударів по двох громадах та Очакову

Протягом минулої доби російські загарбники випустили 92 снаряди по Херсонській області. На Миколаївщини під ворожими обстрілами опинилися Куцурубська та Очаківська громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 37 обстрілів, випустивши 92 снаряди, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, авіації та БпЛА. По місту Херсон ворог спрямував 13 снарядів", - повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

"Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає", - додав Прокудін.

За інформацією начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, протягом доби зафіксовані обстріли Куцурубської, Очаківської громад та міста Очаків.

"Учора, 3 лютого, о 08:46, 10:51 та об 11:00 артилерійські обстріли та активність ворожих FPV-дронів фіксувалися по населених пунктах Куцурубської громади. Ворожою артилерією у с. Дмитрівка пошкоджено приватні будинки. Постраждалих немає.

Також 3 лютого о 09:31, 12:36, 13:29, 15:47 ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Ввечері, близько 17:23, ворог з артилерії обстріляв Очаків.

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