Після ударів по "Бельбеку" росіяни намагаються знайти максимально безпечні для себе рубежі пуску, - ОК "Південь"

Окупанти зберігають перевагу у повітрі, проте після ударів по аеродрому у Криму намагаються знайти максимально безпечні для себе рубежі пуску.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Очевидно вони намагаються знайти максимально безпечні для себе рубежі пуску. Вони не наближаються в ті райони, де був для них прикрий урок, але, однак, ми продовжуємо роботу для того, щоб авіації ворога ставало менше і підтвердження тому - результативна робота по аеродрому "Бельбек", де мінус три (літаки, - ред.) знову", - констатувала вона.

Водночас Гуменюк зазначила, що попри втрату літаків, перевага у РФ в повітрі зберігається, але українські сили оборони намагаються "це максимально вирівняти".

"Зокрема і як раз той самий урок, про який я казала, що вони побоюються того, що застосування авіації на тих рубежах, напрямках і відстанях, які вони дозволяли собі раніше, для них будуть критичними. Крім того, вони суттєво жаліються на дуже потужну нашу роботу зі знищення їх безпілотників. Тобто вони нарощують використання FPV-дронів, але результату це не має, тому що ми знаходимо способи протидії", - констатувала спікер.

Удар по окупованому Криму 31 січня: Що відомо

На окупованому півострові 31 січня неодноразово лунали вибухи.

У мережі публікували фото та відео з роботою ППО, а також писали про пожежу в районі аеродрому "Бельбек".

У Міноборони РФ заявили, що окупований півострів атакували 20 ракет. Всі, нібито, було знищено російською ППО.

Водночас росЗМІ заявили, що було атаковано аеродром "Бельбек". Інформацію підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На аеродромі "Бельбек" було уражено щонайменше три літаки РФ, - Ігнат