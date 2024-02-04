Після ударів по "Бельбеку" росіяни намагаються знайти максимально безпечні для себе рубежі пуску, - ОК "Південь"
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
"Очевидно вони намагаються знайти максимально безпечні для себе рубежі пуску. Вони не наближаються в ті райони, де був для них прикрий урок, але, однак, ми продовжуємо роботу для того, щоб авіації ворога ставало менше і підтвердження тому - результативна робота по аеродрому "Бельбек", де мінус три (літаки, - ред.) знову", - констатувала вона.
Водночас Гуменюк зазначила, що попри втрату літаків, перевага у РФ в повітрі зберігається, але українські сили оборони намагаються "це максимально вирівняти".
"Зокрема і як раз той самий урок, про який я казала, що вони побоюються того, що застосування авіації на тих рубежах, напрямках і відстанях, які вони дозволяли собі раніше, для них будуть критичними. Крім того, вони суттєво жаліються на дуже потужну нашу роботу зі знищення їх безпілотників. Тобто вони нарощують використання FPV-дронів, але результату це не має, тому що ми знаходимо способи протидії", - констатувала спікер.
Удар по окупованому Криму 31 січня: Що відомо
На окупованому півострові 31 січня неодноразово лунали вибухи.
У мережі публікували фото та відео з роботою ППО, а також писали про пожежу в районі аеродрому "Бельбек".
У Міноборони РФ заявили, що окупований півострів атакували 20 ракет. Всі, нібито, було знищено російською ППО.
Водночас росЗМІ заявили, що було атаковано аеродром "Бельбек". Інформацію підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук.