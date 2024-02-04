Заморожені активи РФ: уряд Бельгії ініціював випуск боргових зобов’язань, які залучатимуть кошти для відновлення України

Бельгія пропонує використовувати заморожені російські активи як заставу для випуску боргових зобов’язань для відновлення України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

"Уряди західних країн розробляють плани з випуску боргових зобов’язань для фінансування України, використовуючи російські активи як гаранта погашення боргу, що змусить Москву почати платити за своє вторгнення", – йдеться в повідомлення.

Зокрема, уряд Бельгії ініціював випуск боргових зобов'язань, які залучатимуть кошти для відновлення України. Російські активи будуть використані для погашення боргу. Відповідні плани вже розповсюджені серед країн G7.

. Передбачається, що у разі відмови РФ сплачувати борг коаліція країн-союзників України почне вилучати заморожені активи. Стверджується, що це допоможе обійти деякі юридичні перешкоди для конфіскації російських коштів.

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"Серед іншого, це дозволить відкласти питання про те, що станеться з суверенними російськими активами, хоча їх буде використано як заставу", – розповіло джерело FT, обізнане в переговорах з цього питання.

Чиновники з двох країн G7 заявили, що наразі це є основним варіантом розблокування заморожених коштів для України.