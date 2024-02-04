Заморожені активи РФ: уряд Бельгії ініціював випуск боргових зобов’язань, які залучатимуть кошти для відновлення України
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.
"Уряди західних країн розробляють плани з випуску боргових зобов’язань для фінансування України, використовуючи російські активи як гаранта погашення боргу, що змусить Москву почати платити за своє вторгнення", – йдеться в повідомлення.
Зокрема, уряд Бельгії ініціював випуск боргових зобов'язань, які залучатимуть кошти для відновлення України. Російські активи будуть використані для погашення боргу. Відповідні плани вже розповсюджені серед країн G7.
. Передбачається, що у разі відмови РФ сплачувати борг коаліція країн-союзників України почне вилучати заморожені активи. Стверджується, що це допоможе обійти деякі юридичні перешкоди для конфіскації російських коштів.
"Серед іншого, це дозволить відкласти питання про те, що станеться з суверенними російськими активами, хоча їх буде використано як заставу", – розповіло джерело FT, обізнане в переговорах з цього питання.
Чиновники з двох країн G7 заявили, що наразі це є основним варіантом розблокування заморожених коштів для України.