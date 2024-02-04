Відбито 5 штурмів на плацдармах на лівобережжі Дніпра, ворог застосовує велику кількість дронів та б’є КАБами, - Сили оборони Півдня

В зоні відповідальності Сил оборони Півдня продовжується потужна щоденна контрбатарейна боротьба.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, ворог продовжує наполегливо штурмувати наші позиції на лівобережжі Дніпра, намагаючись вибити звідти підрозділи Сил оборони. За минулу добу зафіксовано 5 таких спроб. Зазнавши втрат, ворожі штурмовики відійшли.

"Окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, продовжують наносити удари керованими авіабомбами та некерованими авіаційними ракетами", - йдеться у повідомленні.

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