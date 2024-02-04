63% мешканців Естонії вважають, що держава у разі потреби має приймати українських біженців, - опитування
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В Естонії зріс рівень підтримки прийому біженців з України. На початку осені такі дії держави підтримували 60% естонців, тепер - 63%.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR із посиланням на опитування Turu-uuringute.
У вересні 60% мешканців Естонії вважали, що держава у разі потреби має приймати українських біженців. У грудні кількість прихильників їх прийому зросла до 63%. Проти прийому біженців у вересні висловилися 31%, у грудні – 30% опитаних.
У грудні підтримували прийом українських біженців 65% громадян Естонії, 49% громадян РФ та 45% осіб без громадянства.
Серед етнічних естонців частка прихильників прийому біженців становила у грудні 72%, серед представників інших національностей – 46%.
Опитування Turu-uuringute проводилося з 6 по 12 грудня, у ньому взяли участь 1252 особи віком 15 років та старше по всій Естонії.