Російські підрозділи закріпилися на одній з вулиць на північній околиці Авдіївки, йдуть бої, - Бутусов

Російські війська просунулись у зону забудови Авдіївки, у місті вуличні бої

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, російські підрозділи закріпились на одній з вулиць на північній околиці Авдіївки.

"Якщо міряти по прямій, то передові підрозділи ворога перебувають на відстані близько півтора кілометра від вʼїзду у місто. Два тижні тому ворог зумів зайти на дві вулиці на південній околиці міста. Ситуація критична", - пише Бутусов.

Він також зазначив, що 110-та механізована бригада, а також кілька приданих підрозділів ведуть бої з противником, який у кілька разів переважає у силах і постійно застосовує свіже поповнення для своєї піхоти.

"Авдіївка потребує негайно свіжих резервів та ротації підрозділів героїчної 110 -і бригади, яка зберігає керованість попри абсолютну виснаженість за майже два роки безперервних боїв у місті. Також необхідні боєприпаси - поставки також вкрай малі, ворог має велику перевагу у засобах ураження", - йдеться у повідомленні.

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"Слабким місцем є, як завжди, взаємодія та порядок застосування усіх сил та засобів на рівні оперативно-тактичного управління. Дуже шкодить брехня у доповідях на генеральському рівні, бажання самозаспокоювати і себе і не дратувати вище керівництво "поганими новинами". А вище керівництво хоче слухати тільки позитивну, а не критичну інформацію. Тому і нема адекватного реагування на зміни обстановки", - додає Бутусов.

За його даними, ворог розгорнув справжнє полювання за українськими операторами дронів у місті - будь-які споруди та місця встановлення антен наражаються на удари артилерії та бомбардування керованими авіабомбами. Російська авіація бомбить фактично безперешкодно.

Водночас, значні втрати має ворог, і просування дається противнику важкою ціною. Але резерви противник зосереджує під Авдіївкою значно швидше, ніж українське командування.

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"У понеділок мій фонд закупить партію станцій управління для українських операторів дронів 110-і бригади в Авдіївці замість знищених в результаті обстрілів та бомбардувань, будемо створювати запаси антен та станцій управління, щоб після ураження воїни могли негайно брати резервне обладнання", - пише Бутусов.