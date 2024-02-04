Війна за Україну — це боротьба за мир у всьому світі, - спікерка Латвійського Сейму Міеріня

Необхідно терміново надати військову підтримку Україні, адже доки країни зволікають, на полі бою гинуть люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявила спікерка Латвійського Сейму Дайга Міеріня

"Україна бореться за те, щоб у нас було мирне життя, щоб наші діти ходили до школи і навчалися там, щоб ми ходили на роботу і займалися своїми справами. Українці платять високу ціну, щоб ми мали ці можливості. І тому хочу наголосити, що війна за Україну - це боротьба за мир у всьому світі", - каже політикиня.

1 лютого ЄС ухвалив фінансування для України на 50 мільярдів євро, однак, на думку Міеріні, ЄС має допомагати Україні ще більше, особливо надаючи військову підтримку.

"Багато великих європейських країн активізувалися та змінили своє ставлення. Якщо нещодавно ми бачили певні сумніви, чи варто відправляти в Україну ракети чи іншу зброю, то зараз риторика змінилася. Зрозуміло, що для досягнення результату нам потрібні рішучі, швидкі дії", - говорить вона.

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Такими конкретними кроками з боку Європейських країн Міеріня називає розвиток військової промисловості та виробництва зброї. Зокрема, збільшення виробництва боєприпасів 155-мм калібру, дефіцит яких є в Україні.

Крім цього, на думку спікерки, необхідно запровадити санкції, які притягнуть росіян до відповідальності за воєнні злочини та конфіскувати російські активи, щоб допомогти відбудувати Україну. Вона також зазначила, що необхідно донести всім: загроза розширення російської агресії — реальна.

"Ми вже багато років попереджаємо країни Європи та інші країни світу, що Росія становить загрозу агресії. Путін завжди використовував силу для досягнення своїх цілей", — пояснює спікерка.

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Вона наводить приклад війни в Чечні, вторгнення в Грузію, незаконну анексію Криму і додає — безкарність Росії призводить до того, що країна відчула, що може диктувати світовий порядок.

"З кожною наступною атакою популярність Путіна зростала. І Путін відчув, що він може досягти того, чого хоче, за допомогою сили. Нам потрібно притягнути Росію до відповідальності за її дії" — міркує посадовиця.

Вона розповіла, що під час зустрічей у Конгресі делегати із Латвії, Литви та Естонії ділилися з американцями власним історичним досвідом окупації, геноциду та русифікації. Міеріня каже, що громадяни їхніх країн добре це памʼятають і продовжуватимуть нагадувати світові про погрози та вчинки Росії.

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"Росію порівнюють із раковою хворобою, але ми впевнені, що Росія — гірша за рак. Щупальця РФ поширюються по всьому світу. Громадяни Росії живуть скрізь і поширюють хаос. Вони намагаються підважити демократії. Якщо ми не зупинимо Росію, вона буде продовжувати повторювати ці речі знову і знову, і не лише в Балтії, але й деінде", — говорить Міеріня.