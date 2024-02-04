Хакери не причетні до збою у "Дії", - Мінцифри

У Мінцифри заявляють, що до збою у застосунку "Дія" під час визначення переможця нацвідбору на Євробачення-2024 хакери не причетні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske сказала комунікаційниця Мінцифри Олеся Лісовська.

За її словами, причина збою - лише в надмірній кількості запитів від охочих проголосувати, з чим система не впоралася.

Що відомо про збій застосунку "Дія"

Очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів, що під час голосування зафіксували рекордну кількість користувачів за всю історію проєкту. За секунду українці робили 15 тисяч запитів (тоді як торік було лише 800 запитів на секунду). Тому виникла величезна черга.

Міністр зазначив, що хоча потужність "Дії" порівняно з минулим роком і була збільшена у 5 разів, однак запитів надійшло у 20 разів більше.

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Станом на 11:30 4 лютого за свого фаворита нацвідбору в "Дії" віддали голоси понад 426 тисяч українців. Але й досі деякі користувачі повідомляють про тимчасові збої.

Через збій у "Дії" результати нацвідбору оголосять 4 лютого. Голосування досі відкрите.

О 15:15 на телеканалі "Суспільне Культура" повторно покажуть фінал нацвідбору в записі, а вже орієнтовно о 19:05 розпочнеться прямий етер. Тоді ж закриють голосування для глядачів і оголосять переможця.