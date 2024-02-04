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Хакери не причетні до збою у "Дії", - Мінцифри

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Хакери не причетні до збою у "Дії", - Мінцифри
У Мінцифри заявляють, що до збою у застосунку "Дія" під час визначення переможця нацвідбору на Євробачення-2024 хакери не причетні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske сказала комунікаційниця Мінцифри Олеся Лісовська.

За її словами, причина збою - лише в надмірній кількості запитів від охочих проголосувати, з чим система не впоралася.

Що відомо про збій застосунку "Дія"

Очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів, що під час голосування зафіксували рекордну кількість користувачів за всю історію проєкту. За секунду українці робили 15 тисяч запитів (тоді як торік було лише 800 запитів на секунду). Тому виникла величезна черга.

Міністр зазначив, що хоча потужність "Дії" порівняно з минулим роком і була збільшена у 5 разів, однак запитів надійшло у 20 разів більше.

Також читайте: Застосунок "Дія" працює з перебоями після початку глядацького голосування у відборі на Євробачення-2024

Станом на 11:30 4 лютого за свого фаворита нацвідбору в "Дії" віддали голоси понад 426 тисяч українців. Але й досі деякі користувачі повідомляють про тимчасові збої.

Через збій у "Дії" результати нацвідбору оголосять 4 лютого. Голосування досі відкрите.

О 15:15 на телеканалі "Суспільне Культура" повторно покажуть фінал нацвідбору в записі, а вже орієнтовно о 19:05 розпочнеться прямий етер. Тоді ж закриють голосування для глядачів і оголосять переможця.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    Олег Леусенко: "Ну, що, всі вже оцінили, як "Дія" обвалила голосування за переможця Нацвідбору Євробачення-2024?
    Результати не оголосили в обіцяний час, а оголосять лише сьогодні через збій ФСБшного застосунку.
    Хто ще хоче "виборів" через "Дію", коли Єрмак із московськими кураторами "рахуватиме" голоси через дзеркальний сервер?"
  • Mobilis in mobile
    Дороги робили-робили, так і не доробили.
    Дерева саджали-саджали, так і не посадили мільярда.
    Дію робили-робили, .......
    Залишилось Вовану і Ко, лише попрацювати над вступом в ЄС і перемогою у війні, і перелік його "досягнень" буде закінчений.
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Федоров з Мінцифри, уже переборщили в рекламі самих себе! Щетільней треба, гроші пиляти на «Дію», Щетельней …
    Або йти у відставку за неправду!
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