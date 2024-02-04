У Білорусі перебувають менше тисячі бойовиків ПВК "Вагнер", вони навчають білоруських військових
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Зараз у Білорусі скоріш за все перебуває менше тисячі "вагнерівців", тоді як у період найбільшої присутності після червня 2023 року їх там було близько 8000.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії.
"ПВК "Вагнер" майже точно допомагає навчати білоруських військових і силовиків", – зазначають в огляді.
Аналітики вважають малоймовірним, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко захоче розширити використання бойовиків ПВК "Вагнер", наприклад, в рамках дій білоруських силових структур всередині країни чи для охорони кордону.
"Триваюча присутність "вагнерівців" у Білорусі майже напевно грає на руку Росії у веденні бойових дій, оскільки це змушує Україну підтримувати оборонні позиції і залишати особовий склад на кордоні з Білоруссю", – додають в огляді.