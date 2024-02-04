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У Білорусі перебувають менше тисячі бойовиків ПВК "Вагнер", вони навчають білоруських військових

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У Білорусі перебувають менше тисячі бойовиків ПВК "Вагнер", вони навчають білоруських військових
Зараз у Білорусі скоріш за все перебуває менше тисячі "вагнерівців", тоді як у період найбільшої присутності після червня 2023 року їх там було близько 8000.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії.

"ПВК "Вагнер" майже точно допомагає навчати білоруських військових і силовиків", – зазначають в огляді.

Аналітики вважають малоймовірним, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко захоче розширити використання бойовиків ПВК "Вагнер", наприклад, в рамках дій білоруських силових структур всередині країни чи для охорони кордону.

"Триваюча присутність "вагнерівців" у Білорусі майже напевно грає на руку Росії у веденні бойових дій, оскільки це змушує Україну підтримувати оборонні позиції і залишати особовий склад на кордоні з Білоруссю", – додають в огляді.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Неправилье формулювання: "Д"Єрмак і його ЗЕ-дебіли"! Зеленський там - "зицпредседатель"!
  • Mobilis in mobile
    Замість використання досвідчених найманців на фронті (а це саме досвідчені, явно не зеки працюють інструкторами), Путлєр направляє їх вусатому таргану вчити бл*доруських військових.
    Щось в мене сумніви, що це буде атака на Польщу чи країни Балтії. Вірогідніше що план залучення цих військових проти України готується. І не впевнений, що цей напад не станеться з півночі.
  • Яр Холодний
    Головна причина "сидіння" там "вагнерівців" - ЛУКА!!! А тут уже дві причини:
    - Якщо народ почне бунтувать - "вагнера" його прикриють (до прибуття російських військ);
    - Якщо сам Лука "забикує" та "піде впоперек" - вони його задавлять і захоплять владу - до прибуття російських військ
    Треба ж якось "гріхи спокутувать" за пригожинський бунт!
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