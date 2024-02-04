У Білорусі перебувають менше тисячі бойовиків ПВК "Вагнер", вони навчають білоруських військових

Зараз у Білорусі скоріш за все перебуває менше тисячі "вагнерівців", тоді як у період найбільшої присутності після червня 2023 року їх там було близько 8000.