Старший сержант 65 ОМБр Олександр Драмарецький загинув під час виконання бойового завдання поблизу Роботиного. ФОТО

Старший сержант 65 ОМБр Драмарецький Олександр Петрович загинув 2 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання біля Роботиного Запорізької області.

Про це повідомила користувачка фейсбуку Oksana Popik, інформує Цензор.НЕТ.

"Здається, що ці страшні новини безкінечні... Знову загинув син... чоловік... батько... брат... друг... побратим... мужній і вірний Захисник України... Боляче... Щоразу боляче усвідомлювати... До цього неможливо звикнути... Розум відмовляється сприймати, серце розривається на шматки...", - пише вона.

"Саня, дуже важко все це писати під твоїм фото ''на щиті''... Не хочу говорити про тебе в минулому часі... Ти житимеш в наших спогадах і серцях...", - додала пані Оксана.

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