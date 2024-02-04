Командири армії РФ для штурмів позицій ЗСУ на лівобережжі Херсонщини відправляють лише піші групи без підкріплення техніки, - ОК "Південь"

На лівобережжі Херсонщини тривають важкі бої. Ворог не припиняє штурмових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Ворог продовжує наполегливо штурмувати позиції ЗСУ на лівобережжі Дніпра, намагаючись вибити звідти підрозділи Сил оборони.

"Умови надскладні і ворог не припиняє штурмових дій. За минулу добу ворог наважився на 5 таких штурмів, але всі обставини були проти них", - розповіла Гуменюк.

За словами Гуменюк, російські командири не дозволяють застосовувати своїм бійцям бронетехніку під час штурмів. Чим суттєво знижують ефективність таких атак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відбито 5 штурмів на плацдармах на лівобережжі Дніпра, ворог застосовує велику кількість дронів та б’є КАБами, - Сили оборони Півдня

"Вони вимушені туди відправляти чисто піші групи для стрілецьких боїв і зіткнення просто очі в очі фактично, і втрачають особовий склад", – наголосила вона.

Крім того, окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами та застосовують велику кількість ударних дронів різних типів.