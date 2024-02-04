Командири армії РФ для штурмів позицій ЗСУ на лівобережжі Херсонщини відправляють лише піші групи без підкріплення техніки, - ОК "Південь"
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
Ворог продовжує наполегливо штурмувати позиції ЗСУ на лівобережжі Дніпра, намагаючись вибити звідти підрозділи Сил оборони.
"Умови надскладні і ворог не припиняє штурмових дій. За минулу добу ворог наважився на 5 таких штурмів, але всі обставини були проти них", - розповіла Гуменюк.
За словами Гуменюк, російські командири не дозволяють застосовувати своїм бійцям бронетехніку під час штурмів. Чим суттєво знижують ефективність таких атак.
"Вони вимушені туди відправляти чисто піші групи для стрілецьких боїв і зіткнення просто очі в очі фактично, і втрачають особовий склад", – наголосила вона.
Крім того, окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами та застосовують велику кількість ударних дронів різних типів.