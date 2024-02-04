Нам потрібно припинити розмови про патову ситуацію і про те, що час не на боці України, - Кемерон

Західним політикам та ЗМІ слід утриматися від песимістичних висловлювань щодо перспектив війни в Україні, оскільки час у ній – на боці Києва та його союзників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком, про це в інтерв'ю The Sunday Times заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

"Нам потрібно припинити розмови про патову ситуацію і про те, що час не на боці України. Наша економіка більша за російську у 25 разів, і ми більш ніж здатні продемонструвати, що час на нашій стороні, а не на боці президента РФ Володимира Путіна", – наголосив глава британського МЗС.

За його словами, Росія вже зазнала величезної стратегічної поразки, коли розв’язала війну. Кемерон заявив, що прагне донести цю точку зору до американського експрезидента Дональда Трампа, якщо той знову стане очільником країни за підсумками президентських виборів, які відбудуться у США в листопаді цього року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 13 депутатів британського парламенту та 5 перів закликають Кемерона визнати Росію державою-спонсором тероризму

На думку британського міністра, взаємодію з Трампом на особистому рівні доведеться вибудовувати по-іншому, ніж із нинішнім лідером США Джо Байденом, проте британські та американські військові й співробітники спецслужб звикли і вміють працювати разом, а цінності та підходи двох країн до багатьох проблем також дуже близькі.