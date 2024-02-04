Польща посилить контроль та перевірки на кордоні з Україною

В уряді Польщі анонсували посилення контролю та активізацію перевірок товарів з України на кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі X (Twitter) повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.

Він провів перевірки на прикордонному пункту пропуску "Медика" та "Корчова" й після чого анонсував посилення контролю та більшу активізацію перевірок.

"Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства", - заявив польський урядовець.

Також за інформацією Польського радіо, заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак також інспектує прикордонні пункти. За його словами, він наглядає за перевірками сільгосптоварів, які ввозяться з України.

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