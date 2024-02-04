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Польща посилить контроль та перевірки на кордоні з Україною

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Польща посилить контроль та перевірки на кордоні з Україною
В уряді Польщі  анонсували посилення контролю та активізацію перевірок товарів з України на кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі X (Twitter)  повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.

Він провів перевірки на прикордонному пункту пропуску "Медика" та "Корчова" й після чого анонсував посилення контролю та більшу активізацію перевірок.

"Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства", - заявив польський урядовець.

Також за інформацією Польського радіо, заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак також інспектує прикордонні пункти. За його словами, він наглядає за перевірками сільгосптоварів, які ввозяться з України.

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Топ коментарі

  • Tierre
    Куди там ще посилювати?? Польска сг продукція йде до України без обмеженнь, а поляки відбирають навіть йогурти (по 1 шт, тобто - не товарні кількості) у українських дітей при перетині кордону - типу "купуй польське". Покидьки.
    Обмінювались привітаннями новорічними зі знайомим поляком - він надіслав все, що захотів, а у нас половину завернули, бо не можна у польщу навіть шоколаду з вмістом молока...
  • Sergiy Popov 0cd1d9d3
    Херню не пиши.На практике тебе не позволят в ручной поклаже даже кусок сала привезти своим родичам
  • Бандерівець
    А Україна коли посилить контроль?! Контрабандні польські продукти просто вбивають українських товаровиробників!
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