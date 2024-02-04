Зеленський відвідав позиції ЗСУ у Роботиному. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський побував на передовій у Роботиному Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.

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Президент України побував у розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади. Він поспілкувався з бійцями та вручив їм державні нагороди.

"Честь бути сьогодні тут. Підтримати воїнів і нагородити. На їхніх плечах складна, вирішальна місія – відкинути ворога й захистити Україну. Пишаємося нашими воїнами, дякуємо кожному", - йдеться в повідомленні.

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