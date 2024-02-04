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Зеленський відвідав позиції ЗСУ у Роботиному. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Президент Володимир Зеленський побував на передовій у Роботиному Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.

Президент України побував у розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади. Він поспілкувався з бійцями та вручив їм державні нагороди.

"Честь бути сьогодні тут. Підтримати воїнів і нагородити. На їхніх плечах складна, вирішальна місія – відкинути ворога й захистити Україну. Пишаємося нашими воїнами, дякуємо кожному", - йдеться в повідомленні.

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Зеленський у Роботиному
Зеленський відвідав розташування 65-ї окремої механізованої бригади
Зеленський нагороджує бійців 65 ОМБр
Зеленський нагороджує бійців 65 ОМБр

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Топ коментарі

  • ЭндиСтар
    писдэц - здадуть і Роботине.це не презедент а вирок.
  • Галина Боброва 94427cf0
    Забегал ?
    Договаривается с военными снять Залужного?
    ШАШЛЫЧНИК херов....
  • ПП Уксусов
    Так у сценарії написано.
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