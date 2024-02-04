На окупованих територіях у школах планують навчати дітей збирати дрони, - Центр національного спротиву
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Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях планують ввести модуль технологій БПЛА на уроках праці, щоб навчати дітей збирати дрони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Центрі національного спротиву.
За даними Центру нацспротиву, модуль буде присвячений вивченню технологій, особливостей конструкції та збирання безпілотників у військових цілях.
Крім того, серед школярів вестимуть агітацію щодо подальшого навчання на технічних спеціальностях та роботи на військових заводах.
У центрі зазначають, що Кремль розглядає управління БПЛА - як одну з ключових навичок під час підготовки до військової служби.