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На окупованих територіях у школах планують навчати дітей збирати дрони, - Центр національного спротиву

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На окупованих територіях у школах планують навчати дітей збирати дрони, - Центр національного спротиву
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях планують ввести модуль технологій БПЛА на уроках праці, щоб навчати дітей збирати дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Центрі національного спротиву.

За даними Центру нацспротиву, модуль буде присвячений вивченню технологій, особливостей конструкції та збирання безпілотників у військових цілях.

Крім того, серед школярів вестимуть агітацію щодо подальшого навчання на технічних спеціальностях та роботи на військових заводах.

У центрі зазначають, що Кремль розглядає управління БПЛА - як одну з ключових навичок під час підготовки до військової служби.

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Топ коментарі

  • Ютубо Хейтер
    100%
    Всі чоловіки на фронт проти натівських сатаністів.
    А тим часом, дівчата будуть від кацапні народжувати майбутніх збиральників дронів.
  • Константин К e77bcd2e
    Це для тих хто думає, що не піде воювати проти Польші після капітуляції
  • valeentina pavlenko
    Молодці кацапи на відміну від нас, вміють організувати роботу
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