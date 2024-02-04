Зеленський призначив Івана Федорова головою Запорізької ОВА

Президент України Володимир Зеленський призначив Івана Федорова новим очільником Запорізької ОВА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті глави держави.

"Призначити Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації", - йдеться у документі.

"Сьогодні Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив мене головою Запорізької обласної військової адміністрації", - написав у телеграм-каналі Іван Федоров.

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За словами Федорова, його мета незмінна - обʼєднати зусилля навколо наближення перемоги України. Задачі чіткі:

посилення обороноздатності Запорізької області та повноцінна підтримка військових,

всебічна допомога мешканцям і переселенцям на підконтрольній Україні території та адвокація прав людей, які залишаються в окупації,

підготовка до відновлення життєдіяльності громад після деокупації.

"Протягом двох років повномасштабної війни разом з командою Мелітополя робив це на посаді міського голови. Тепер беру відповідальність за консолідацію спільних дій громад Запоріжчини на обласному рівні", - додав Федоров.