За тиждень Сили оборони знищили близько 6640 окупантів та 924 одиниці озброєння й військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

За тиждень із 28 січня по 4 лютого 2024 року Сили оборони України знищили близько 6640 осіб особового складу противника.