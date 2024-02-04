Новини • Агресія Росії проти України

За тиждень Сили оборони знищили близько 6640 окупантів та 924 одиниці озброєння й військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

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За тиждень із 28 січня по 4 лютого 2024 року Сили оборони України знищили близько 6640 осіб особового складу противника.

Про це повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 63 танки;
  • 147 бойових броньованих машин;
  • 234 артилерійські системи;
  • 7 РСЗВ;
  • 3 установки ППО;
  • 1 корабель;
  • 290 одиниць автотехніки;
  • 43 одиниці спецтехніки.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 388 750 осіб (+810 за добу), 6343 танки, 9331 артсистема, 11818 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Окрім цього, українські захисники знищили один літак, 3 крилаті ракети та 132 БпЛА.

Втрати окупантів за тиждень

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