За тиждень Сили оборони знищили близько 6640 окупантів та 924 одиниці озброєння й військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА
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За тиждень із 28 січня по 4 лютого 2024 року Сили оборони України знищили близько 6640 осіб особового складу противника.
Про це повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 63 танки;
- 147 бойових броньованих машин;
- 234 артилерійські системи;
- 7 РСЗВ;
- 3 установки ППО;
- 1 корабель;
- 290 одиниць автотехніки;
- 43 одиниці спецтехніки.
Окрім цього, українські захисники знищили один літак, 3 крилаті ракети та 132 БпЛА.