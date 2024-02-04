Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації у Запорізькій області: Потрібно зробити все, щоб Україна повернулась у Мелітополь

Під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням і керівниками правоохоронних органів регіону щодо безпекової ситуації на Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, на початку наради глава держави представив новопризначеного голову Запорізької обласної державної адміністрації Івана Федорова, який із грудня 2020 року був міським головою нині тимчасово окупованого Мелітополя й після початку повномасштабної війни певний час перебував у російському полоні.

Президент відзначив важливість того, щоб керівництво області працювало безпосередньо на місці й добре розуміло специфіку регіону.

"Потрібно зробити все, щоб Україна повернулась у ваш рідний Мелітополь. Україна сьогодні бореться за це. Це обов’язково станеться", - сказав він, звертаючись до нового голови Запорізької ОВА.

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Володимир Зеленський наголосив, що зараз необхідно довести до потрібного результату процес будівництва фортифікаційних споруд.

За його словами, одним із найважливіших завдань є повернення кількості робочих місць до довоєнних показників, і центральна влада готова допомагати зі свого боку відповідними державними замовленнями.

Також потрібно зосередитися на розв’язанні нагальних для жителів регіону питань, як-от, наприклад, організація навчального процесу, відновлення зруйнованого чи пошкодженого житла.

Іван Федоров подякував за довіру й зазначив, що для нього честь і відповідальність у такий складний для нашої держави час очолити рідну Запорізьку область.

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"Моя основна мета – щоб усі люди, які дуже бажають повернутися додому, якомога швидше могли це зробити. Але й у прифронтовому Запоріжжі життя має тривати. Люди мають вірити в Запоріжжя і нашу державу Україну", – зазначив він.

Під час наради Володимир Зеленський заслухав доповіді командувачів ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського та ОУВ "Запоріжжя" Володимира Горбатюка про ситуацію на полі бою. Зокрема, йому доповіли щодо оборонних дій на Авдіївському напрямку, ситуації в районі Роботиного та на інших ділянках фронту, про облаштування оборонних рубежів.

Начальники обласних управлінь Служби безпеки України та Національної поліції доповіли Президентові щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу в регіоні від розвідувальної та диверсійної діяльності ворога.