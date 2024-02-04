Росіяни готують "спостерігачів" серед студентів на "вибори президента", - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях триває підготовка до "виборів президента РФ", які заплановані на березень.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"В межах цього росіяни готують "спостерігачів", завданням яких є організація фальсифікацій. Наразі окупаційна адміністрація, аби набрати колаборантів, поставила "університетам" план з кількості студентів для "роботи на виборах".

Відтак кожен ВНЗ має відрядити студентів, які будуть "спостерігачами". Надалі вони пройдуть "навчання", де отримають інструкції щодо майбутніх фальсифікацій "виборів".

Зауважимо, "вибори" росіяни проводитимуть протягом кількох днів. Щоб створити видимість високої явки, Кремль допускає "голосування" за місцем проживання без паспорта РФ. Це все дозволить використовувати наперед підготовлені групи "виборців" на кількох суміжних "дільницях"", - йдеться в повідомленні.

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