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Зеленський відвідав розташування ПвК "Схід": обговорили прикриття міст з повітря та застосування систем ППО

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У межах робочої поїздки на Дніпропетровщину президент України Володимир Зеленський відвідав розташування Повітряного командування "Схід" Збройних Сил України та вручив державні нагороди пілотам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, глава держави заслухав доповідь командувача ПвК "Схід" Івана Теребухи щодо прикриття з повітря міст і громад, об’єктів критичної інфраструктури та лінії фронту.

Президентові розповіли деталі серії російських атак із використанням БпЛА на об’єкти у Дніпропетровській області та заходи з підсилення ефективності роботи українських мобільних вогневих груп і радіоелектронної боротьби для відбиття ударів ворожих дронів.

"Також обговорювалися особливості застосування західних і гібридних систем ППО, перспективи зміцнення спроможностей ПвК "Схід" з урахуванням майбутніх надходжень озброєння", - йдеться у повідомленні.

Зеленський у розташуванні ПвК Схід

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Володимир Зеленський також поспілкувався з військовими й нагородив бойових пілотів. Захисники неба отримали з рук Глави держави ордени Богдана Хмельницького І-ІІ ступенів та "За мужність" І ступеня.

"Я бачу перед собою потужних воїнів, які захищають наше небо і з неба захищають Україну, наші домівки, наших людей - дітей і дорослих. Дякую за ваші влучні дії, за знищення ворога. Бажаю вам усім здоров’я та перемоги. І побратимам вашим також перекажіть нашу подяку", - сказав глава держави.

Топ коментарі

  • Пересічний українець 3af2245a
    Цирковий клоун забрів на семінар нейрохірургів. Обговорили новітні методи нейрохірургії. Обговорення було плідне і насичене. Який толк від обговорення із Зеленським чого завгодно, окрім кривляння на сцені і гри на роялі без штанів?
  • Галина Боброва 94427cf0
    О, как крысы забегали!!
    Как у них подгорает!!!!!
    Легитимность скоро - ВСЕ!
    А нелигитимный президент для народа - это что?
    Это голый король!
    На велосипеде.....
  • Старый зольдат
    Я извиняюсь но имеюспросить, а что, вот этот специалист в имитации игры пиписькой на рояле, в воровстве, вранье и злопамятности с трусливостью что то понимает в работе ПВО?
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