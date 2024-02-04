Зеленський відвідав розташування ПвК "Схід": обговорили прикриття міст з повітря та застосування систем ППО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.
Як зазначається, глава держави заслухав доповідь командувача ПвК "Схід" Івана Теребухи щодо прикриття з повітря міст і громад, об’єктів критичної інфраструктури та лінії фронту.
Президентові розповіли деталі серії російських атак із використанням БпЛА на об’єкти у Дніпропетровській області та заходи з підсилення ефективності роботи українських мобільних вогневих груп і радіоелектронної боротьби для відбиття ударів ворожих дронів.
"Також обговорювалися особливості застосування західних і гібридних систем ППО, перспективи зміцнення спроможностей ПвК "Схід" з урахуванням майбутніх надходжень озброєння", - йдеться у повідомленні.
Володимир Зеленський також поспілкувався з військовими й нагородив бойових пілотів. Захисники неба отримали з рук Глави держави ордени Богдана Хмельницького І-ІІ ступенів та "За мужність" І ступеня.
"Я бачу перед собою потужних воїнів, які захищають наше небо і з неба захищають Україну, наші домівки, наших людей - дітей і дорослих. Дякую за ваші влучні дії, за знищення ворога. Бажаю вам усім здоров’я та перемоги. І побратимам вашим також перекажіть нашу подяку", - сказав глава держави.