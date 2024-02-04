Ще 35 осіб, зокрема трьох дітей, евакуйовано з деокупованих територій Херсонщини

З деокупованих територій Херсонської області евакуювали ще 35 людей, серед них троє дітей.

Про повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"З деокупованих територій Херсонщини евакуювали 35 жителів, з них - 3 дитини.



Триває видача гуманітарної допомоги жителям Херсонщини. Учора мешканці звільнених територій від міжнародних громадських організацій, благодійників та волонтерів отримали 1225 продуктових наборів, 3301 буханку хліба, 250 порцій гарячих обідів, 1320 літрів питної води. Також людям передали більш як 52 кубометри дров", - розповіли в ОВА.

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