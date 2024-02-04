Уряд США не буде втручатися в це питання, - Салліван про ймовірну відставку Залужного

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати не повинні втручатися в питання можливого звільнення головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням "Європейську правду" про це Салліван заявив в інтерв'ю CBS.

"Уряд США не повинен так чи інакше втручатися в це питання. Тому ми тримаємось осторонь цих кадрових рішень".

За його словами, це суверенне право Києва та право президента України приймати власні кадрові рішення.

"Ми чітко дали зрозуміти, що не збираємося брати участь у цьому конкретному рішенні. Ми сказали про це безпосередньо українцям", – зауважив Салліван.

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