Дует Alyona Alyona & Jerry Heil представлятиме Україну на Євробаченні-2024 у Швеції

Дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024", що пройде в Мальме (Швеція).

За результатами фіналу національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024" переможцем стала Alyona Alyona & Jerry Heil із піснею ("Teresa & Maria"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Після суддівського голосування Alyona Alyona & Jerry Heil отримали 10 балів, від глядачів - 11 балів, і в результаті перемогли в нацвідборі. За них проголосувало 723,2 тис. українців, з 1,2 млн, які брали участь у голосуванні.

Місця інших десяти фіналістів розподілилися таким чином: група Ziferblat ("Place I Call Home") посіли друге місце, Mélovin ("Dreamer") - 3, Yaktak ("Lalala") - 4, група Yagody ("Tsunamia") - 5, Ingret ("Keeper") - 6, Skylerr ("Time is running out") - 7, ANKA ("Палала") - 8, Drevo ("Endless chain") - 9, гурт Nahaba ("Glasses") - 10, гурт Nazva ("Slavic English") - 11 місце.

У попередні рази, коли Швеція приймала "Євробачення", Україна посідала там 1-ше місце (Джамала 2016 року) і 3-тє місце (Злата Огнєвіч 2013 року).

Як повідомлялося, 68-й конкурс "Євробачення" у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал "Євробачення-2024" проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня, зі свого боку півфінали, у першому з яких візьме участь і представник України, відбудуться 7 і 9 травня.

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