У Литві пропонують ще на рік відтермінувати для українських біженців вимоги щодо знання литовської мови

Міністерство освіти, науки і спорту Литви пропонує продовжити на рік термін, протягом якого українцям, які втекли від війни до Литви і влаштувалися там на роботу, треба буде вивчити литовську мову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Як зазначається, пропонується змінити відповідну постанову уряду та встановити, що "для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Литовській Республіці, категорія володіння державною мовою не застосовується під час прийняття на роботу протягом трьох років з моменту надання тимчасового захисту в Литві". В ухвалі, яка діє нині, передбачається дворічний термін.

"Треба розуміти, що ситуація цих людей – особлива. Вони були змушені тікати від війни, покинути свої будинки. Це був великий стрес, і цим людям потрібен триваліший термін для адаптації в Литві", - зазначив представник Департаменту національних меншин Литви Сергій Добряков.

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За його словами, департамент у справах національних меншин повністю підтримує пропозицію міністерства.

Крім того, він повідомив, що українці справді дуже намагаються інтегруватися в литовське суспільство, виявляють величезний інтерес до культури Литви та прагнуть вивчати литовську мову.

"Але, на жаль, поки що задовольнити потребу всіх бажаючих вивчати литовську мову ми не можемо. Місця на курси з вивчення мови, у тому числі й фінансовані департаментом, заповнюються миттєво, і далеко не всі охочі потрапляють на них", - зауважив Добряков.

Він розповів, що нині курси литовської мови у Будинку національних громад відвідують 620 осіб. З них переважна більшість - це українці.

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