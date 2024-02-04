Новини

Ситуація надзвичайно складна, але підстав говорити про зраду немає, - посол Маркарова про допомогу Україні від США

11 18694
Ситуація надзвичайно складна, але підстав говорити про зраду немає, - посол Маркарова про допомогу Україні від США
Питання щодо надання Сполученими Штатами Америки допомоги Україні рухається у правильному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням  на РБК-Україна, про це заявила посол України у США Оксана Маркарова в ефірі національного телемарафону.

"Ситуація надзвичайно складна, але підстав говорити про зраду точно немає. Все рухається у правильному напрямку, але це складний процес у виборчий рік. Ми робимо все для того, щоб законопроект про допомогу Україні було схвалено. І шанси надзвичайно великі", - сказала Маркарова.

Вона нагадала, що нещодавно у ЗМІ поширилась інформація щодо того, що Палата представників зареєструвала законопроект про допомогу лише Ізраїлю. Але, щоб закон в США став законом, він має бути проголосований обома палатами і підписаний президентом.

"Тому сьогодні ми очікуємо публікації Сенатом США двопартійного законопроекту, який включатиме Україну, Ізраїль, питання кордону та інші питання. Сподіваємось, що наступного дня після публікації почнеться розгляд законопроекту", - розповіла посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маркарова про допомогу Україні від США: Дискусії тривають, але є великий прогрес

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Якось ця корова розповідала, що ленд-ліз Україні не потрібен...
  • Старый зольдат
    Ну, а ти там на фуя сидиш, свиня вгодована? Ресторани собі відкривати?
  • Людмила Полякова 4b90ec29
    Перестаньте хоча б обманювати самі себе. Вони не збираються допомагати в найближчі місяці як мінімум і потрібно шукати альтернативні джерела допомоги щоб не прийшлося дійсно ваші розрекламовані 500000 громадян з лопатами на танки гнати.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини