Ситуація надзвичайно складна, але підстав говорити про зраду немає, - посол Маркарова про допомогу Україні від США

Питання щодо надання Сполученими Штатами Америки допомоги Україні рухається у правильному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна, про це заявила посол України у США Оксана Маркарова в ефірі національного телемарафону.

"Ситуація надзвичайно складна, але підстав говорити про зраду точно немає. Все рухається у правильному напрямку, але це складний процес у виборчий рік. Ми робимо все для того, щоб законопроект про допомогу Україні було схвалено. І шанси надзвичайно великі", - сказала Маркарова.

Вона нагадала, що нещодавно у ЗМІ поширилась інформація щодо того, що Палата представників зареєструвала законопроект про допомогу лише Ізраїлю. Але, щоб закон в США став законом, він має бути проголосований обома палатами і підписаний президентом.

"Тому сьогодні ми очікуємо публікації Сенатом США двопартійного законопроекту, який включатиме Україну, Ізраїль, питання кордону та інші питання. Сподіваємось, що наступного дня після публікації почнеться розгляд законопроекту", - розповіла посол.

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