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Новий пакет санкцій ЄС проти РФ буде найслабшим з усіх, - журналіст Йозвяк

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Новий пакет санкцій ЄС проти РФ буде найслабшим з усіх, - журналіст Йозвяк
Нові санкції Євросоюзу проти Росії, які будуть приурочені до другої річниці війни в Україні, стануть найслабшими з усіх попередніх.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у твіттері.

"Як і очікувалося: з огляду на заяви, наступний пакет санкцій ЄС щодо Росії складатиметься лише із візових заборон/замороження активів близько 250 осіб/організацій. До другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну це буде найслабший і найменш амбітний пакет санкцій на сьогодні", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деталі 13 пакету санкцій проти РФ почнуть обговорювати найближчими днями, - Reuters

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Топ коментарі

  • Людмила Полякова 4b90ec29
    Найкращі санкції це бомби на нафтові і газові заводи росіян і регулярно якщо хтось надумає росіянам допомагати у відбудові.
  • Dnipro 25e02bf4
    Санкції, війна - то все херня Головне евробачення.
  • MIN MIN
    Слабкий пакет, чи сильний. Без різниці
    Головне як дотримуються цих санкції. І чи карають за їх порушення

    А з цим у багатьох сумно, нажаль.....
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