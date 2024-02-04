Новий пакет санкцій ЄС проти РФ буде найслабшим з усіх, - журналіст Йозвяк

Нові санкції Євросоюзу проти Росії, які будуть приурочені до другої річниці війни в Україні, стануть найслабшими з усіх попередніх.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у твіттері.

"Як і очікувалося: з огляду на заяви, наступний пакет санкцій ЄС щодо Росії складатиметься лише із візових заборон/замороження активів близько 250 осіб/організацій. До другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну це буде найслабший і найменш амбітний пакет санкцій на сьогодні", - написав він.

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