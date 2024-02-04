Живлення критичної інфраструктури у Криворізькому районі Дніпропетровщини відновлено, - Укренерго

У Кривому Розі та прилеглих районах відновлено енергоживлення критичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських обстрілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив у Фейсбуці.

"Роботи з відновлення живлення споживачів Кривого Рогу та прилеглих районів тривають, сьогодні був на всіх пошкоджених обʼєктах. Станом на зараз головне завдання – якомога швидше заживити критичну інфраструктуру та побутових споживачів – ремонтні бригади виконали, за це їм величезна подяка, так само як і нашим колегам з розподільчих мереж та місцевої електростанції", - зазначив Кудрицький.

За його словами, робота триває цілодобово, Укренерго продовжує відновлювати високовольтне обладнання, тестується робота обладнання, яке вціліло, для знищеного підбирається заміна з аварійного запасу, який компанія формувала протягом усього 2023 року.

"Найближчими днями обовʼязково будемо тут ще раз, маємо конкретні плани по збільшенню надійності електропостачання", - підкреслив Кудрицький.

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