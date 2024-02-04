Протягом 4 лютого росіяни завдали 32 авіаційні удари та здійснили 37 обстрілів з РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо обстрілів російськими окупантами території України протягом 4 лютого 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

"Протягом доби відбулося 59 бойових зіткнень. Також ворог завдав 32 авіаційні удари та здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

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