Прикордонники збили російський дрон на Сумщині
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Українські прикордонники збили ворожий дрон у Сумській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба.
"Вчора на Сумщині прикордонники знешкодили черговий FPV-дрон противника", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що прикордонний наряд, який виконував бойове завдання на одному з напрямків держкордону, помітив наближення ворожого коптера.
"Охоронці кордону відкрили вогонь зі стрілецької зброї, внаслідок точного влучення дрон-камікадзе вибухнув у повітрі", - зазначили у відомстві.