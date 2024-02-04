Військові РФ упродовж 4 лютого 24 рази обстріляли Сумщину, зафіксовано 97 вибухів

Протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 97 вибухів з мінометів, артилерії, авіації та з БпЛА (FPV-дрон).