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Військові РФ упродовж 4 лютого 24 рази обстріляли Сумщину, зафіксовано 97 вибухів

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Військові РФ упродовж 4 лютого 24 рази обстріляли Сумщину, зафіксовано 97 вибухів
Протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 97 вибухів з мінометів, артилерії, авіації та з БпЛА (FPV-дрон).

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

  • Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (35 вибухів), обстріл БпЛА (FPV-дрон) (4 вибухи), артобстріли (20 вибухів).
  • Хотінська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів).
  • Юнаківська громада: зафіксовано обстріл БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух).
  • Свеська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади.
  • Білопільська громада: ворог вдарив з мінометів (16 вибухів).
  • Есманьська громада: були мінометні обстріли (6 вибухів).
  • Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (1 вибух).
  • Зноб-Новгородська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (2 вибухи).
  • Великописарівська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

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