"Президент має право звільнити Залужного" - нова пропаганда офісу президента
Як інформує Цензор.НЕТ, така аргументація пролунала у ефірі проекту Ukrinform "Лєщенко питає". у діалозі Сергія Лещенка та ексзаступниці міністра оборони Ганни Маляр.
Маляр зазначила: "Чим відрізняється військова вертикаль від, скажімо там, міністерства культури та інформаційної політики або від міністерства економіки. Тим, що військова вертикаль підпорядковується президенту. І президент для міністерства оборони, і для міністра, і для Головкома не політик, а керівник. От це треба собі сприйняти. Так само, як на будь-якому підприємстві у керівника є права-обов'язки. Так само і у президента. Він на себе взяв відповідальність, коли пішов у президенти. Люди йому довірили цю відповідальність. І з усієї цієї вертикалі обрали тільки його. Всіх інших не обирали. Всіх інших, він по закону має право ставити на посади і він, не вони, а він, насамперед, несе відповідальність за ті чи інші кадрові рішення. Звернітть увагу, скільки було вже міністрів оборони. (Загороднюк, Таран, Рєзніков і Умєров) І це правильно...
Це нормальний робочий процес, якщо задача, яку поставив президент не виконується, то змінюється людина. Не треба в це щось додавати емоційне".