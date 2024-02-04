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"Президент має право звільнити Залужного" - нова пропаганда офісу президента

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Журналісти, які лояльні до Офісу президента, обгрунтовуючи ймовірну відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, висувають аргументацію що всенародно обраний президент може звільняти чиновників, за яких ніхто не голосував.

Як інформує Цензор.НЕТ, така аргументація пролунала у ефірі проекту Ukrinform "Лєщенко питає". у діалозі Сергія Лещенка та ексзаступниці міністра оборони Ганни Маляр. 

Маляр зазначила: "Чим відрізняється військова вертикаль від, скажімо там, міністерства культури та інформаційної політики або від міністерства економіки. Тим, що військова вертикаль підпорядковується президенту. І президент для міністерства оборони, і для міністра, і для Головкома не політик, а керівник. От це треба собі сприйняти. Так само, як на будь-якому підприємстві у керівника є права-обов'язки. Так само і у президента. Він на себе взяв відповідальність, коли пішов у президенти. Люди йому довірили цю відповідальність. І з усієї цієї вертикалі обрали тільки його. Всіх інших не обирали. Всіх інших, він по закону має право ставити на посади і він, не вони, а він, насамперед, несе відповідальність за ті чи інші кадрові рішення. Звернітть увагу, скільки було вже міністрів оборони.  (Загороднюк, Таран, Рєзніков і Умєров) І це правильно...

Це нормальний робочий процес, якщо задача, яку поставив президент не виконується, то змінюється людина. Не треба в це щось додавати емоційне". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада України повідомила США про рішення Зеленського звільнити Залужного, - The Washington Post

Маляр, Лещенко відставка Залужного  

 

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Топ коментарі

  • Vlad D 3e787b09
    Коли закінчуються повноваження президента за конституцією?
  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Коли президент не виконує поставлені завдання, краде, шкодить людям - він повинен сісти.
  • Victor Litarchuk
    Народ повинен звільнити блазня
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